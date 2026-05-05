Milonga Brava avec Daniel Urquilla et Mihoko Sakata, Espace de quartier Sécheron, Genève

Milonga Brava avec Daniel Urquilla et Mihoko Sakata Jeudi 21 mai, 18h45 Espace de quartier Sécheron

CHF 15.-

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-21T18:45:00+02:00 – 2026-05-21T23:30:00+02:00

Fin : 2026-05-21T18:45:00+02:00 – 2026-05-21T23:30:00+02:00

Comme chaque jeudi, Milonga Brava vous accueille pour une soirée tango pleine de chaleur et de vie.

De la danse, des rencontres, un verre à la main et le plaisir d’être ensemble.

Après le succès de notre premier stage de chacarera avec les incroyables maestros Mimi et Leandro , nous avons envie de faire revivre le folklore argentin à Genève… et surtout de l’ancrer durablement dans notre communauté

C’est donc avec beaucoup de joie que nous accueillons à nouveau Daniel Urquilla, de retour à Genève après une longue absence — un artiste exceptionnel, véritable génie aussi bien du tango que du folklore.

À ses côtés, la merveilleuse Mihoko Sakata, avec qui il forme un duo inspirant et généreux.

Ensemble, ils vous proposent de continuer ce voyage dans l’univers de la chacarera avec un nouveau chapitre :

“Chacarera Vol. 2” — pour approfondir les bases, affiner votre musicalité et découvrir encore plus de richesse dans cette danse pleine d’énergie et de partage.

Jeudi 21 mai 2026

Espace de quartier de Sécheron

Rue Anne Torcapel 2, 1202 Genève

Programme :

18:45 – 20:00 – Stage de folklore par Daniel Urquilla & Mihoko Sakata – Chacarera Vol. 2

20:00 – 23:30 – Milonga Brava avec SHOW DJ Alvaro

Tarifs :

Entrée Milonga : CHF 15 (Open Bar inclus)

Stage : CHF 25

Stage + Milonga : CHF 30

Espace de quartier Sécheron Rue Anne-Torcapel 2, 1202 Genève Genève 1202 +41 22 418 93 60 [{« type »: « email », « value »: « milongabravageneve@gmail.com »}] [{« link »: « https://fb.me/e/41hOCRgaK »}] http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/loisirs-jeux/espace-quartier-secheron/

Milonga Brava : soirée tango avec stage par Daniel & Mihoko et milonga avec DJ Alvaro. Danse, rencontres et ambiance conviviale. Jeudi 21 mai, Espace de quartier de Sécheron. Open bar inclus.

Milonga Brava