Milonga Brava avec Demián García et Elizaveta Tavrovskaya, Espace de quartier Sécheron, Genève

Milonga Brava avec Demián García et Elizaveta Tavrovskaya Jeudi 28 mai, 18h45 Espace de quartier Sécheron

CHF 15.-

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-28T18:45:00+02:00 – 2026-05-28T23:30:00+02:00

Fin : 2026-05-28T18:45:00+02:00 – 2026-05-28T23:30:00+02:00

Un jeudi comme on les aime : un super stage, une milonga vivante, un verre à la main (ou deux ) et cette ambiance chaleureuse qui fait le charme de Brava ✨

Et cette semaine, on a le plaisir d’accueillir Demián García & Elizaveta Tavrovskaya — des maestros que beaucoup à Genève connaissent déjà… et apprécient énormément ❤️

Demián, avec plus de 25 ans d’enseignement à Buenos Aires et une carrière internationale impressionnante, est reconnu pour la précision, la musicalité et la générosité de sa pédagogie.

Aux côtés d’Elizaveta, ils forment un duo élégant, expérimenté et inspirant — un vrai plaisir à suivre en cours comme sur la piste.

Jeudi 28 mai

Espace de quartier de Sécheron

Adresse : Rue Anne Torcapel 2, 1202 Genève

Programme :

18:45 – 20:00 : Stage avec Demián & Elizaveta :

Barridas typiques et atypiques pour les deux rôles, en combinant colgadas et enrosques

20:00 – 23:30 : Milonga Brava avec Open Bar DJ Maria

Tarifs :

Entrée Milonga : CHF 15 (Open Bar inclus)

Stage : CHF 25

Stage + Milonga : CHF 30

On se voit sur la piste

Espace de quartier Sécheron Rue Anne-Torcapel 2, 1202 Genève Genève 1202 +41 22 418 93 60 [{« type »: « email », « value »: « milongabravageneve@gmail.com »}] http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/loisirs-jeux/espace-quartier-secheron/

Milonga Brava : soirée tango avec stage par Demián & Elizaveta et milonga avec DJ Maria. Danse, rencontres et ambiance conviviale. Jeudi 28 mai, Espace de quartier de Sécheron. Open bar inclus.

Milonga Brava