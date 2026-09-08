Milonga Brava avec Jorge Calabrigo & Tiziana Silva, Espace de quartier Sécheron, Genève

Informations pratiques

Milonga Brava avec Jorge Calabrigo & Tiziana Silva Jeudi 10 décembre, 18h45 Espace de quartier Sécheron

CHF 15.-

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-12-10T18:45:00+01:00 – 2026-12-10T23:30:00+01:00

Fin : 2026-12-10T18:45:00+01:00 – 2026-12-10T23:30:00+01:00

✨ Comme chaque jeudi, Milonga Brava vous accueille pour une soirée tango pleine de chaleur et de convivialité ! ✨

Nous avons le grand plaisir d’accueillir pour la première fois à Genève Jorge Calabrigo & Tiziana Silva. Révélés sur la scène internationale après leur titre au Mundial de Tango 2025 à Buenos Aires, ils incarnent une nouvelle génération de danseurs qui allie la puissance du tango escenario à l’élégance et à l’esprit du tango traditionnel. Leur énergie, leur créativité et leur profonde connexion artistique promettent un stage inspirant…

Jeudi 10 décembre 2026

Espace de quartier de Sécheron

Rue Anne Torcapel 2, 1202 Genève

Programme :

18:45 – 20:00 – Stage avec Jorge & Tiziana

Les sacadas : fluides, précises et naturelles.

20:00 – 23:30 – Milonga Brava avec Open Bar

DJ Maria

Tarifs :

Entrée Milonga : CHF 15 (Open Bar inclus)

Stage : CHF 25

Stage + Milonga : CHF 30

Venez découvrir ce jeune couple de maestros d’exception et partager avec nous une soirée de tango, de musique et de convivialité. On vous attend sur la piste !

Espace de quartier Sécheron Rue Anne-Torcapel 2, 1202 Genève Genève 1202 +41 22 418 93 60 [{« type »: « email », « value »: « milongabravageneve@gmail.com »}] http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/loisirs-jeux/espace-quartier-secheron/

Milonga Brava : soirée tango avec stage par Jorge Calabrigo & Tiziana Silva milonga avec DJ Maria. Danse, rencontres et ambiance conviviale. Espace de quartier de Sécheron. Open bar inclus

Milonga Brava