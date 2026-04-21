Sorges et Ligueux en Périgord

Milpas Sorgeais Boucle forêt de Lanmary

Chemin Lanmary Sorges et Ligueux en Périgord Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-09 08:30:00

fin : 2026-06-09

Date(s) :

2026-06-09

Envie de grand air et de convivialité Milpas Sorgeais club de randonnée pédestre est fait pour vous.

Venez pratiquer et partager l’intérêt de la randonnée avec les membres du club, méditer dans la nature, se vider la tête, se ressourcer ou juste se perdre dans une immensité de verdure ou de roches, il n’y a pas mieux !

Tout est organisé par nos animateurs certifiés, vous n’avez plus qu’à vous chausser et randonner.

Mais c’est aussi un sport de partage, de rencontres et d’échanges où la dimension sociale prend tout son sens.

Mardis matin randos 10/11km

Jeudis matin en été randos douces

Samedis randos 12/15km suivies d’un pique-nique si la météo le permet.

Les 1éres sorties sont gratuites. Licence FFR 40€.

Renseignements ; Nicole Robert Présidente 06 79 84 92 38.

milpas.sorgeais@laposte.fr .

Chemin Lanmary Sorges et Ligueux en Périgord 24420 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 79 84 92 38

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English : Milpas Sorgeais Boucle forêt de Lanmary

L’événement Milpas Sorgeais Boucle forêt de Lanmary Sorges et Ligueux en Périgord a été mis à jour le 2026-04-21 par Office de Tourisme intercommunal du Grand Périgueux