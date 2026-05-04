Sorges et Ligueux en Périgord

Ecomusée de la truffe visite spéciale Famille

2 Route des Truffières Sorges et Ligueux en Périgord Dordogne

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-09 14:30:00

fin : 2026-08-13 15:30:00

Date(s) :

2026-07-09 2026-07-16 2026-07-23 2026-07-30 2026-08-06 2026-08-13 2026-08-20

Cet été, du 7 juillet au 21 août inclus, l’équipe de l’Écomusée de la truffe vous a concocté un nouveau format de visite guidée spéciale Famille pour vous faire découvrir certains trésors cachés de la truffe noire du Périgord.

Les jeudis à 10h30 et 14h30, place aux enfants … et aux parents ! Nous vous invitons à nous rejoindre pour une visite guidée spéciale Familles de 30 minutes suivie d’un quizz pour tester vos connaissances. Un livret sera remis aux enfants pour le quizz.

Tarif Adultes 7€ Réduit 5€ Enfants (5-11 ans révolus) 4€ Enfants de 4 ans gratuit.

Le diamant noir a de nombreux secrets à révéler alors n’hésitez pas à pousser la porte de l’Écomusée, nous serons ravis de vous accueillir et de partager avec vous notre passion pour ce champignon. .

2 Route des Truffières Sorges et Ligueux en Périgord 24420 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 05 90 11

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English : Ecomusée de la truffe visite spéciale Famille

L’événement Ecomusée de la truffe visite spéciale Famille Sorges et Ligueux en Périgord a été mis à jour le 2026-04-28 par Office de Tourisme intercommunal du Grand Périgueux