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Ecomusée de la truffe visite spéciale Famille Sorges et Ligueux en Périgord

Ecomusée de la truffe visite spéciale Famille Sorges et Ligueux en Périgord

Ecomusée de la truffe visite spéciale Famille Sorges et Ligueux en Périgord jeudi 9 juillet 2026.

Adresse : 2 Route des Truffières

Ville : 24420 Sorges et Ligueux en Périgord

Département : Dordogne

Début : jeudi 9 juillet 2026

Fin : jeudi 9 juillet 2026

Heure de début : 14:30:00

Tarif : 5 5 5 Tarif réduit

Sorges et Ligueux en Périgord

Ecomusée de la truffe visite spéciale Famille

2 Route des Truffières Sorges et Ligueux en Périgord Dordogne

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 14:30:00
fin : 2026-08-13 15:30:00

Date(s) :
2026-07-09 2026-07-16 2026-07-23 2026-07-30 2026-08-06 2026-08-13 2026-08-20

Cet été, du 7 juillet au 21 août inclus, l’équipe de l’Écomusée de la truffe vous a concocté un nouveau format de visite guidée spéciale Famille pour vous faire découvrir certains trésors cachés de la truffe noire du Périgord.
Les jeudis à 10h30 et 14h30, place aux enfants … et aux parents ! Nous vous invitons à nous rejoindre pour une visite guidée spéciale Familles de 30 minutes suivie d’un quizz pour tester vos connaissances. Un livret sera remis aux enfants pour le quizz.
Tarif Adultes 7€ Réduit 5€ Enfants (5-11 ans révolus) 4€ Enfants de 4 ans gratuit.
Le diamant noir a de nombreux secrets à révéler alors n’hésitez pas à pousser la porte de l’Écomusée, nous serons ravis de vous accueillir et de partager avec vous notre passion pour ce champignon.   .

2 Route des Truffières Sorges et Ligueux en Périgord 24420 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 05 90 11 

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English : Ecomusée de la truffe visite spéciale Famille

L’événement Ecomusée de la truffe visite spéciale Famille Sorges et Ligueux en Périgord a été mis à jour le 2026-04-28 par Office de Tourisme intercommunal du Grand Périgueux

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