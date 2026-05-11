Exposition Le jardin bleu Sorges et Ligueux en Périgord
Exposition Le jardin bleu Sorges et Ligueux en Périgord vendredi 5 juin 2026.
Sorges et Ligueux en Périgord
Exposition Le jardin bleu
Sorges et Ligueux en Périgord Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-05
fin : 2026-06-07
Date(s) :
2026-06-05
Exposition de céramique peinture contemporaine.
Venez admirer les oeuvres de Claire Lepape, Mathilde Sauce et Roxane Duraffourg.
Exposition de céramique peinture contemporaine.
Venez admirer les oeuvres de Claire Lepape, Mathilde Sauce et Roxane Duraffourg. .
Sorges et Ligueux en Périgord 24460 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 15 83 08 19
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English : Exposition Le jardin bleu
Exhibition of contemporary ceramics/paintings.
Come and admire the works of Claire Lepape, Mathilde Sauce and Roxane Duraffourg.
L’événement Exposition Le jardin bleu Sorges et Ligueux en Périgord a été mis à jour le 2026-05-11 par Office de Tourisme intercommunal du Grand Périgueux
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