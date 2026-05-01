Goûter Lectures Sorges et Ligueux en Périgord
Goûter Lectures Sorges et Ligueux en Périgord jeudi 21 mai 2026.
Sorges et Ligueux en Périgord
Goûter Lectures
14 Avenue des Arts Sorges et Ligueux en Périgord Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-21 15:00:00
fin : 2026-05-21
Date(s) :
2026-05-21
Langage Pluriel Chez Simone vous convie à un goûter lectures.
On déguste des extraits et on poursuit la lecture feuilleton.
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14 Avenue des Arts Sorges et Ligueux en Périgord 24420 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 9 60 04 54 58
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English : Goûter Lectures
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L’événement Goûter Lectures Sorges et Ligueux en Périgord a été mis à jour le 2026-05-11 par Office de Tourisme intercommunal du Grand Périgueux
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