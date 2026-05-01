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Goûter Lectures Sorges et Ligueux en Périgord

Goûter Lectures Sorges et Ligueux en Périgord

Goûter Lectures Sorges et Ligueux en Périgord jeudi 21 mai 2026.

Adresse : 14 Avenue des Arts

Ville : 24420 Sorges et Ligueux en Périgord

Département : Dordogne

Début : jeudi 21 mai 2026

Fin : jeudi 21 mai 2026

Heure de début : 15:00:00

Tarif :

Sorges et Ligueux en Périgord

Goûter Lectures

14 Avenue des Arts Sorges et Ligueux en Périgord Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-21 15:00:00
fin : 2026-05-21

Date(s) :
2026-05-21

Langage Pluriel Chez Simone vous convie à un goûter lectures.
On déguste des extraits et on poursuit la lecture feuilleton.
Langage Pluriel Chez Simone vous convie à un goûter lectures.
On déguste des extraits et on poursuit la lecture feuilleton.   .

14 Avenue des Arts Sorges et Ligueux en Périgord 24420 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 9 60 04 54 58 

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English : Goûter Lectures

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L’événement Goûter Lectures Sorges et Ligueux en Périgord a été mis à jour le 2026-05-11 par Office de Tourisme intercommunal du Grand Périgueux

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