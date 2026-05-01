Sorges et Ligueux en Périgord

Goûter Lectures

14 Avenue des Arts Sorges et Ligueux en Périgord Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-21 15:00:00

fin : 2026-05-21

Date(s) :

2026-05-21

Langage Pluriel Chez Simone vous convie à un goûter lectures.

On déguste des extraits et on poursuit la lecture feuilleton.

Langage Pluriel Chez Simone vous convie à un goûter lectures.

On déguste des extraits et on poursuit la lecture feuilleton. .

14 Avenue des Arts Sorges et Ligueux en Périgord 24420 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 9 60 04 54 58

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Goûter Lectures

Langage Pluriel Chez Simone invites you to an afternoon reading.

Enjoy excerpts and continue your serial reading.

L’événement Goûter Lectures Sorges et Ligueux en Périgord a été mis à jour le 2026-05-11 par Office de Tourisme intercommunal du Grand Périgueux