Sorges et Ligueux en Périgord

Visite théâtralisée Aurélia et la demoiselle noire du Périgord

2 Route des Truffières Sorges et Ligueux en Périgord Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 16:00:00

fin : 2026-05-23

Date(s) :

2026-05-23

Aurélia Lacoste n’a jamais quitté la terre de son enfance et aujourd’hui la propriété est à vendre. Une dernière fois, suivez-la et laissez-la vous conduire dans les recoins de ses souvenirs.

Il y a longtemps, du temps où son Papa lui dévoilait tous les secrets … de la demoiselle noire.

Visite théâtralisée suivie d’une dégustation gourmande.

Visite gratuite.

Places limitées. Sur réservation uniquement.

Renseignements et réservations au 05 53 05 90 11 .

2 Route des Truffières Sorges et Ligueux en Périgord 24420 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 05 90 11

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English : Visite théâtralisée Aurélia et la demoiselle noire du Périgord

L’événement Visite théâtralisée Aurélia et la demoiselle noire du Périgord Sorges et Ligueux en Périgord a été mis à jour le 2026-04-28 par Office de Tourisme intercommunal du Grand Périgueux