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Visite théâtralisée Aurélia et la demoiselle noire du Périgord Sorges et Ligueux en Périgord

Visite théâtralisée Aurélia et la demoiselle noire du Périgord Sorges et Ligueux en Périgord

Visite théâtralisée Aurélia et la demoiselle noire du Périgord Sorges et Ligueux en Périgord samedi 23 mai 2026.

Adresse : 2 Route des Truffières

Ville : 24420 Sorges et Ligueux en Périgord

Département : Dordogne

Début : samedi 23 mai 2026

Fin : samedi 23 mai 2026

Heure de début : 16:00:00

Tarif :

Sorges et Ligueux en Périgord

Visite théâtralisée Aurélia et la demoiselle noire du Périgord

2 Route des Truffières Sorges et Ligueux en Périgord Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 16:00:00
fin : 2026-05-23

Date(s) :
2026-05-23

Aurélia Lacoste n’a jamais quitté la terre de son enfance et aujourd’hui la propriété est à vendre. Une dernière fois, suivez-la et laissez-la vous conduire dans les recoins de ses souvenirs.
Il y a longtemps, du temps où son Papa lui dévoilait tous les secrets … de la demoiselle noire.
Visite théâtralisée suivie d’une dégustation gourmande.
Visite gratuite.
Places limitées. Sur réservation uniquement.
Renseignements et réservations au 05 53 05 90 11   .

2 Route des Truffières Sorges et Ligueux en Périgord 24420 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 05 90 11 

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English : Visite théâtralisée Aurélia et la demoiselle noire du Périgord

L’événement Visite théâtralisée Aurélia et la demoiselle noire du Périgord Sorges et Ligueux en Périgord a été mis à jour le 2026-04-28 par Office de Tourisme intercommunal du Grand Périgueux

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