Sorges et Ligueux en Périgord

La fête des mots E comme Entrelacs

14 Avenue des Arts Sorges et Ligueux en Périgord Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06

fin : 2026-06-07

Date(s) :

2026-06-06

Ce week-end festif promet d’entrelacer les mots, les langues, les textes et aussi des formes artistiques.

Bientôt, le programme détaillé…

Renseignements au 09 60 04 54 58

Le thème de cette 2ème édition de la Fête des Mots est Entrelacs .

Construit avec des habitants de la commune, ce week-end festif promet d’entrelacer les mots, les langues, les textes et aussi des formes artistiques. Au programme, rencontres croisées entre poésie, créole d’Haïti, français et finlandais, performances, théâtre de marionnettes, chansons, exposition, balade en lectures dans le parc de l’abbaye de Ligueux …

Bientôt, le programme détaillé pour ces deux journées qui se dérouleront en même temps que Les rendez-vous aux jardins auquel participe le Jardin bleu un jardin merveilleux qui accueillera 2 artistes.

Renseignements au 09 60 04 54 58 .

14 Avenue des Arts Sorges et Ligueux en Périgord 24420 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 9 60 04 54 58

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English : La fête des mots E comme Entrelacs

This festive weekend promises to interweave words, languages, texts and artistic forms.

Detailed program coming soon…

Information on 09 60 04 54 58

L’événement La fête des mots E comme Entrelacs Sorges et Ligueux en Périgord a été mis à jour le 2026-05-11 par Office de Tourisme intercommunal du Grand Périgueux