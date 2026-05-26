Mimos (IN) Après le bip sonore Amphithéâtre Jean Moulin Périgueux

Périgueux

Mimos (IN) Après le bip sonore

Amphithéâtre Jean Moulin 12 Avenue Georges Pompidou Périgueux Dordogne

Tarif : – – 10 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 16:00:00

fin : 2026-07-04 17:05:00

Date(s) :

2026-07-04

Tous nos collaborateurs sont momentanément occupés, veuillez patienter, merci.

Vous détestez attendre au téléphone ? Tant mieux. Venez faire ça pendant une heure.

Dans cette dystopie bureaucratique qui fait rire jaune, un solo aux allures de duo met aux prises une femme et un répondeur automatique. Après le bip sonore oscille entre rire et vertige, livrant un commentaire acéré sur les dérives d’une technologie sans visage.

Restez en ligne pour cette lente descente vers l’inacceptable.

Un spectacle inclassable, troublant et saisissant, quelque part entre Black Mirror et l’univers de Kafka.

Dès 16 ans ! .

Amphithéâtre Jean Moulin 12 Avenue Georges Pompidou Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 53 18 71

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English : Mimos (IN) Après le bip sonore

L’événement Mimos (IN) Après le bip sonore Périgueux a été mis à jour le 2026-05-20 par OT Communal de Périgueux