Mimos (Off) A l’envers Musée d’art et d’archéologie du Périgord Périgueux

Périgueux

Mimos (Off) A l’envers

Musée d’art et d’archéologie du Périgord 22 Cours Tourny Périgueux Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 16:15:00

fin : 2026-07-04 17:00:00

Date(s) :

2026-07-04

Karuna et Rumi se croisent chaque jour à la crèche. Karuna déborde d’émotions qu’elle peine à contenir, tandis que Rumi a du mal à les reconnaître et à les exprimer. Aujourd’hui, c’est jour de lessive ! Les vêtements deviennent terrain de jeu on les enfile, on les retourne, on les plie, on s’y suspend, on grimpe, on rampe… À travers ces jeux, les deux enfants explorent le monde des émotions. À l’envers est un spectacle sans paroles pour les 1 à 5 ans mêlant objets, cirque et musique. .

Musée d’art et d’archéologie du Périgord 22 Cours Tourny Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 53 18 71

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English : Mimos (Off) A l’envers

L’événement Mimos (Off) A l’envers Périgueux a été mis à jour le 2026-05-19 par OT Communal de Périgueux