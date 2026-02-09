Mimos (Off) A l’envers Musée d’art et d’archéologie du Périgord Périgueux
Mimos (Off) A l’envers Musée d’art et d’archéologie du Périgord Périgueux samedi 4 juillet 2026.
Périgueux
Mimos (Off) A l’envers
Musée d’art et d’archéologie du Périgord 22 Cours Tourny Périgueux Dordogne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 16:15:00
fin : 2026-07-04 17:00:00
Date(s) :
2026-07-04
Karuna et Rumi se croisent chaque jour à la crèche. Karuna déborde d’émotions qu’elle peine à contenir, tandis que Rumi a du mal à les reconnaître et à les exprimer. Aujourd’hui, c’est jour de lessive ! Les vêtements deviennent terrain de jeu on les enfile, on les retourne, on les plie, on s’y suspend, on grimpe, on rampe… À travers ces jeux, les deux enfants explorent le monde des émotions. À l’envers est un spectacle sans paroles pour les 1 à 5 ans mêlant objets, cirque et musique. .
Musée d’art et d’archéologie du Périgord 22 Cours Tourny Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 53 18 71
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English : Mimos (Off) A l’envers
L’événement Mimos (Off) A l’envers Périgueux a été mis à jour le 2026-05-19 par OT Communal de Périgueux
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