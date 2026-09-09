MINI ATELIER DE CREATION DE PARFUM, Usine Laboratoire – Eze Village, Èze

Informations pratiques

MINI ATELIER DE CREATION DE PARFUM 19 et 20 septembre Usine Laboratoire – Eze Village Alpes-Maritimes

entrée uniquement avec reservation en ligne sur le lien suivant

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

Découvrez les secrets de fabrication des parfums et cosmétiques lors d’une visite guidée de l’usine Laboratoire Cosmétique Fragonard à Eze-Village, et plus précisément :

Après la visite, devenez le créateur de votre propre eau de toilette avec l’Atelier olfactif « fleur de l’année ».

Découvrez les secrets de fabrication du parfum, des cosmétiques et des savons Fragonard

Visite guidée en français de l’usine Fragonard (environ 30 minutes)

Créez et personnalisez votre propre Eau de Toilette, 12 ml dans un spray (environ 15 minutes)

Usine Laboratoire – Eze Village 158 avenue de verdun, 06360 Eze Èze 06360 Èze-Bord-de-Mer Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur https://usines-parfum.fragonard.com/ [{« type »: « link », « value »: « https://usines-parfum.fragonard.com/reservation/?re-product-id=265572 »}] l’une des 3 usines de Fragonard en activité parking gratuit sur place

Découvrez les secrets de fabrication des parfums et cosmétiques lors d’une visite guidée de l’usine Laboratoire Cosmétique Fragonard à Eze-Village, et plus précisément :

FragonardParfumeur