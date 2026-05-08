Mini-camp du Lundi 24 au Mercredi 26 Aout à La Séguinière La Séguinière
Mini-camp du Lundi 24 au Mercredi 26 Aout à La Séguinière La Séguinière lundi 24 août 2026.
La Séguinière
Mini-camp du Lundi 24 au Mercredi 26 Aout à La Séguinière
Allée François 1er La Séguinière Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-24 09:30:00
fin : 2026-08-26 17:00:00
Date(s) :
2026-08-24 2026-08-25 2026-08-26
mini-camp à la Seguinière du 24 au 26 âout 2026.
– Atelier cuisine biscuits pour chien et lapin
– Atelier petits-soigneurs
– promenades des chiens
– Atelier œufs
– Atelier loisir créatif sur le thème des animaux
– Atelier petits-vétos
– jeux de société sur les animaux
– Peinture sur le cheval
Mini-camp 250 € avec le repas du soir et du 2e midi
Journée 9h30-17h 55 € emmener un pique-nique .
Allée François 1er La Séguinière 49280 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 43 14 51 26 labonnepatte49@gmail.com
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English :
L’événement Mini-camp du Lundi 24 au Mercredi 26 Aout à La Séguinière La Séguinière a été mis à jour le 2026-05-08 par Office de tourisme du Choletais