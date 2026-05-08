La Séguinière

Mini-camp du Lundi 24 au Mercredi 26 Aout à La Séguinière

Allée François 1er La Séguinière Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-24 09:30:00

fin : 2026-08-26 17:00:00

Date(s) :

2026-08-24 2026-08-25 2026-08-26

mini-camp à la Seguinière du 24 au 26 âout 2026.

– Atelier cuisine biscuits pour chien et lapin

– Atelier petits-soigneurs

– promenades des chiens

– Atelier œufs

– Atelier loisir créatif sur le thème des animaux

– Atelier petits-vétos

– jeux de société sur les animaux

– Peinture sur le cheval

Mini-camp 250 € avec le repas du soir et du 2e midi

Journée 9h30-17h 55 € emmener un pique-nique .

Allée François 1er La Séguinière 49280 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 43 14 51 26 labonnepatte49@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Mini-camp du Lundi 24 au Mercredi 26 Aout à La Séguinière La Séguinière a été mis à jour le 2026-05-08 par Office de tourisme du Choletais