Mini-ciné Partir en livre Breteil
Mini-ciné Partir en livre Breteil jeudi 9 juillet 2026.
Breteil
Mini-ciné Partir en livre
Breteil Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 14:00:00
fin : 2026-07-09
Date(s) :
2026-07-09
Le jeudi 9 juillet à 14h, dans le cadre de Partir en livre, la médiathèque de Breteil invite les enfants de 9 ans et plus à un mini-ciné.
Gratuit.
Sur inscription. .
Breteil 35160 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 06 09 89
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English :
L’événement Mini-ciné Partir en livre Breteil a été mis à jour le 2026-06-19 par OT Montfort Communauté
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