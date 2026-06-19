Breteil

Mini-ciné Partir en livre

Breteil Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-09 14:00:00

fin : 2026-07-09

Date(s) :

2026-07-09

Le jeudi 9 juillet à 14h, dans le cadre de Partir en livre, la médiathèque de Breteil invite les enfants de 9 ans et plus à un mini-ciné.

Gratuit.

Sur inscription. .

Breteil 35160 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 06 09 89

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English :

L’événement Mini-ciné Partir en livre Breteil a été mis à jour le 2026-06-19 par OT Montfort Communauté