Leyritz-Moncassin

Mini-Circuit Histoire et Terroir

Leyritz-Moncassin Lot-et-Garonne

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-23 14:00:00

fin : 2026-06-23 17:00:00

Date(s) :

2026-06-23

Partez en minibus à la découverte de la petite Bastide de Villefranche du Queyran, ses halles et son église avec ses peintures de Giovanni Masutti suivis d’une visite des chais avec dégustation de vins au domaine du Chateau Moncassin

Circuit de 3h .

Leyritz-Moncassin 47700 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 75 62 92 44 commercialisation@tourisme-clg.fr

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English : Mini-Circuit Histoire et Terroir

L’événement Mini-Circuit Histoire et Terroir Leyritz-Moncassin a été mis à jour le 2026-04-28 par OT Coteaux et Landes de Gascogne