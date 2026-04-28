Pompogne

Mini-circuit Vadrouille & Nature

Pompogne Lot-et-Garonne

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-02 14:00:00

fin : 2026-06-02 17:00:00

Date(s) :

2026-06-02

Partez en minibus à la découverte de l’ENS du Rieucourt et de Pompogne avec son église atypique et son parcours d’interprétation.

Circuit de 3h .

Pompogne 47420 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 93 00 00 commercialisation@tourisme-clg.fr

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English : Mini-circuit Vadrouille & Nature

L’événement Mini-circuit Vadrouille & Nature Pompogne a été mis à jour le 2026-04-28 par OT Coteaux et Landes de Gascogne