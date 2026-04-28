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Mini-circuit Vadrouille & Nature Pompogne

Mini-circuit Vadrouille & Nature Pompogne

Mini-circuit Vadrouille & Nature Pompogne mardi 2 juin 2026.

Ville : 47420 Pompogne

Département : Lot-et-Garonne

Début : mardi 2 juin 2026

Fin : mardi 2 juin 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif : 15 15 15 Tarif de base plein tarif

Pompogne

Mini-circuit Vadrouille & Nature

Pompogne Lot-et-Garonne

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-02 14:00:00
fin : 2026-06-02 17:00:00

Date(s) :
2026-06-02

Partez en minibus à la découverte de l’ENS du Rieucourt et de Pompogne avec son église atypique et son parcours d’interprétation.
Circuit de 3h   .

Pompogne 47420 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 93 00 00  commercialisation@tourisme-clg.fr

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English : Mini-circuit Vadrouille & Nature

L’événement Mini-circuit Vadrouille & Nature Pompogne a été mis à jour le 2026-04-28 par OT Coteaux et Landes de Gascogne