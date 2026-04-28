Mini-circuit Vadrouille & Nature Pompogne
Mini-circuit Vadrouille & Nature Pompogne mardi 2 juin 2026.
Pompogne
Mini-circuit Vadrouille & Nature
Pompogne Lot-et-Garonne
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-02 14:00:00
fin : 2026-06-02 17:00:00
Date(s) :
2026-06-02
Partez en minibus à la découverte de l’ENS du Rieucourt et de Pompogne avec son église atypique et son parcours d’interprétation.
Circuit de 3h .
Pompogne 47420 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 93 00 00 commercialisation@tourisme-clg.fr
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English : Mini-circuit Vadrouille & Nature
L’événement Mini-circuit Vadrouille & Nature Pompogne a été mis à jour le 2026-04-28 par OT Coteaux et Landes de Gascogne