Mini-Concert d’Orgue : Église Saint-Nicolas à Bapaume, Église Saint-Nicolas – Bapaume, Bapaume

Informations pratiques

Mini-Concert d’Orgue : Église Saint-Nicolas à Bapaume 19 et 20 septembre Église Saint-Nicolas – Bapaume Pas-de-Calais

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

Mini-concert d’orgue à l’église Saint-Nicolas de Bapaume

Église Saint-Nicolas – Bapaume 3 rue de l’église – bapaume Bapaume 62450 Pas-de-Calais Hauts-de-France

Mini-concert d’orgue à l’église Saint-Nicolas de Bapaume

© Église Saint-Nicolas à Bapaume – APA Tourisme