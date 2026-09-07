AGENDA · Bapaume
Mini-Concert d’Orgue : Église Saint-Nicolas à Bapaume, Église Saint-Nicolas – Bapaume, Bapaume
samedi 19 septembre 2026 · Église Saint-Nicolas - Bapaume · Bapaume
Informations pratiques
Mini-Concert d’Orgue : Église Saint-Nicolas à Bapaume 19 et 20 septembre Église Saint-Nicolas – Bapaume Pas-de-Calais
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00
Mini-concert d’orgue à l’église Saint-Nicolas de Bapaume
Église Saint-Nicolas – Bapaume 3 rue de l’église – bapaume Bapaume 62450 Pas-de-Calais Hauts-de-France
Mini-concert d’orgue à l’église Saint-Nicolas de Bapaume
© Église Saint-Nicolas à Bapaume – APA Tourisme