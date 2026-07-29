Mini-concert Jazz West Coast Place des Canadiens Bretteville L’Orgueilleuse Thue et Mue

Informations pratiques

Thue et Mue

Mini-concert Jazz West Coast

Place des Canadiens Bretteville L’Orgueilleuse Le Studio Thue et Mue Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-18 16:00:00

fin : 2026-10-18

Date(s) :

2026-10-18

Le Conservatoire & Orchestre de Caen propose un mini-concert pour petits et grands autour du Jazz West Coast , né avec Miles Davis et porté par des musiciens comme Stan Getz, Gerry Mulligan ou Bob Brookmeyer. Un voyage musical entre écriture et improvisation, dès 6 ans.

Le conservatoire & Orchestre de Caen organise des mini-concerts, adaptés aux jeunes oreilles et emmènent petits et grands à la découverte du monde musical.

Après l’enregistrement du disque Birth of the cool (1949), Miles Davis lance le style du Jazz West Coast , porté par les musiciens du groupe installés à Los Angeles qui accordent une grande importance aux instruments, où musique écrite et liberté d’improvisation cohabitent avec bonheur.

Lors de ce concert vous pourrez entendre des reprises de thèmes enregistrés par Stan Getz, Gerry Mulligan ou encore Bob Brookmeyer.

Concert à partir de 6 ans .

Place des Canadiens Bretteville L’Orgueilleuse Le Studio Thue et Mue 14740 Calvados Normandie +33 2 31 30 46 86 culture@thueetmue.fr

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English : Mini-concert Jazz West Coast

The Caen Conservatoire & Orchestra is presenting a mini-concert for young and old alike, centred on ‘West Coast Jazz’ a style pioneered by Miles Davis and carried forward by musicians such as Stan Getz, Gerry Mulligan and Bob Brookmeyer. A musical journey blending composition and improvisation,…

L’événement Mini-concert Jazz West Coast Thue et Mue a été mis à jour le 2026-07-29 par OT Caen la Mer