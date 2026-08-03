Mini-croisière vers l’île de Bréhat dans la journée Erquy
jeudi 6 août 2026 · Erquy
Informations pratiques
Erquy
Mini-croisière vers l’île de Bréhat dans la journée
Le port Erquy Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-06 08:15:00
fin : 2026-08-06 18:00:00
Date(s) :
2026-08-06
Excursion à la journée environ 1h30 de traversée, journée en toute liberté sur l’île.
Départ assuré à partir de 40 passagers.
Départ du port d’Erquy à 8h15 et retour à Erquy vers 18h. Se présenter à l’embarcadère 15 mn avant le départ.
Renseignements et tickets au Bureau d’Informations Touristiques d’Erquy. Réservation obligatoire. .
Le port Erquy 22430 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 57 25 22 22
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English :
L’événement Mini-croisière vers l’île de Bréhat dans la journée Erquy a été mis à jour le 2026-07-28 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor
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