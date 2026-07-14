Marché Made in Breizh Erquy
lundi 3 août 2026 · Erquy
Informations pratiques
Erquy
Marché Made in Breizh
Les halles Erquy Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-03 17:00:00
fin : 2026-08-03 20:00:00
Date(s) :
2026-08-03
L’édition 2026 se déroulera le lundi sous la halle du marché et place du nouvel Oupeye.
Les commerçants-exposants seront réunis au cœur de la ville, pour un marché unique.
Le marché se tiendra les lundis soirs du 6 juillet au 24 août 2026 inclus, soit 8 soirées de 17h00 à 20h00.
Le marché artisanal estival Made in Breizh reçoit exclusivement des artisans locaux dont l’activité est en cohérence avec l’image de la Bretagne. .
Les halles Erquy 22430 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 63 64 64
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English :
L’événement Marché Made in Breizh Erquy a été mis à jour le 2026-07-10 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor
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