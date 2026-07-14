UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Erquy

Marché Made in Breizh Erquy

lundi 3 août 2026 · Erquy

Informations pratiques

Début
lundi 3 août 2026
Fin
lundi 3 août 2026
Heure de début
17:00:00
Adresse
Les halles
Ville
22430 Erquy
Département
Côtes-d'Armor
Tarif

Erquy

Marché Made in Breizh

Les halles Erquy Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-03 17:00:00
fin : 2026-08-03 20:00:00

Date(s) :
2026-08-03

L’édition 2026 se déroulera le lundi sous la halle du marché et place du nouvel Oupeye.
Les commerçants-exposants seront réunis au cœur de la ville, pour un marché unique.

Le marché se tiendra les lundis soirs du 6 juillet au 24 août 2026 inclus, soit 8 soirées de 17h00 à 20h00.

Le marché artisanal estival Made in Breizh reçoit exclusivement des artisans locaux dont l’activité est en cohérence avec l’image de la Bretagne.   .

Les halles Erquy 22430 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 63 64 64 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Marché Made in Breizh Erquy a été mis à jour le 2026-07-10 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor

À voir aussi à Erquy (Côtes-d'Armor)