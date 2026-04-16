Sortie nature avec Monsieur Jean Panier de Crabes Erquy
Sortie nature avec Monsieur Jean Panier de Crabes Erquy mercredi 15 juillet 2026.
Erquy
Sortie nature avec Monsieur Jean Panier de Crabes
Erquy Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 13:45:00
fin : 2026-07-15
Date(s) :
2026-07-15
A travers cette sortie plus sportive, puisqu’il s’agit de retourner de grosses pierres à marée basse, nous trouverons aussi d’autres crustacés lors de cette pêche à pied.
N’oubliez pas de vous munir de gants et de bottes.
Important Pour cette sortie, une bonne condition physique est recommandée ( marcher sur les rochers, pierres plus ou moins lourdes à soulever). Les enfants sont acceptés à partir de 10 ans et accompagnés obligatoirement d’un adulte.
Durée entre 2h30 et 3h
Lieu exact communiqué au moment de la réservation. .
Erquy 22430 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 35 92 00 33
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English :
L’événement Sortie nature avec Monsieur Jean Panier de Crabes Erquy a été mis à jour le 2026-04-09 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor
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