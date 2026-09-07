UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Faremoutiers

Mini ferme, Abbaye de Faremoutiers, Faremoutiers

samedi 19 septembre 2026 · Abbaye de Faremoutiers · Faremoutiers

Mini ferme, Abbaye de Faremoutiers, Faremoutiers

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Abbaye de Faremoutiers
Adresse
1 rue Fénelon-Desfourneaux 77515 Faremoutiers
Ville
77515 Faremoutiers
Département
Seine-et-Marne

Mini ferme 19 et 20 septembre Abbaye de Faremoutiers Seine-et-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Pour le plaisir de petits et grands, une mini ferme va s’établir le temps d’un week-end à l’Abbaye.
Chèvres, moutons, lapins, petits ânes et d’autre animaux vous attendent !

Abbaye de Faremoutiers 1 rue Fénelon-Desfourneaux 77515 Faremoutiers Faremoutiers 77515 Seine-et-Marne Île-de-France
Visite libre de la mini ferme

©Abbaye de Faremoutiers/V. Loche

À voir aussi à Faremoutiers (Seine-et-Marne)