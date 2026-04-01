Leyme

Mini festival du cinéma à Leyme Exit through the gift shop, faites le mur !

pôle multiculturel Leyme Lot

Tarif : 6 – 6 – EUR

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-09 20:30:00

fin : 2026-04-09

Date(s) :

2026-04-09

An 2 du mini-festival d’avril sur le thème L’art fait son cinéma !

Cycle de projections cinématographiques autour de l’art organisé sur plusieurs communes

An 2 du mini-festival d’avril sur le thème L’art fait son cinéma !

Cycle de projections cinématographiques autour de l’art organisé sur plusieurs communes. Cet événement propose une sélection de films mettant en lumière des artistes et des univers créatifs variés. Des rencontres et animations viennent enrichir les séances pour une immersion culturelle accessible à tous les publics.

Coup d’envoi le 8 Avril à Leyme, avec la projection de Exit through the Gift Shop (Faites le mur) de Bansky !

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pôle multiculturel Leyme 46120 Lot Occitanie +33 6 43 92 27 46

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English :

Year 2 of the April mini-festival on the theme: L?art fait son cinéma!

Cycle of film screenings around art organized in several communes

L’événement Mini festival du cinéma à Leyme Exit through the gift shop, faites le mur ! Leyme a été mis à jour le 2026-04-02 par OT Figeac