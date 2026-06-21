Mini-Festival Le Chant d’à Côté Laxou

Laxou

Mini-Festival Le Chant d’à Côté

Sentier des clos Laxou Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

8

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-07-04 15:30:00

fin : 2026-07-04 22:30:00

Date(s) :

2026-07-04

Ce projet de mini-festival s’articule autour de différentes formes de musiques vocales, qui tendent à être marginalisées par l’industrie musicale actuelle et qu’il s’agit de mettre à l’honneur.

Il est organisé conjointement par les associations Big Bang XXI, Les Jardins Citoyens de Laxou, et Revu.

L’après-midi se déroulera en plein air, au jardin de Laxou. La soirée à la salle Pergaud de Laxou.

Le temps fort de cette journée aura des prolongements en partenariat avec le tiers-lieu Vous connaissez ma femme ? : une exposition de dessins y sera accrochée pendant tout le mois de juillet, avec des temps d’animation réguliers proposés par les trois associations partenaires. Dans la semaine précédente, une animation sera proposée aux enfants dans une école de Laxou.

Tarif appliqué uniquement au concert. Possibilité d’un tarif comprenant concert, repas et dessert. Prix détaillés en cliquant sur le bouton Réserver .

Programme entier détaillé sur le site internet.Tout public

8 .

Sentier des clos Laxou 54520 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 89 48 32 94

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English :

This mini-festival project centers on various forms of vocal music that tend to be marginalized by today’s music industry and that we aim to highlight.

It is organized jointly by the associations Big Bang XXI, Les Jardins Citoyens de Laxou, and Revu.

The afternoon program will take place outdoors in the Laxou garden. The evening event will be held at the Salle Pergaud in Laxou.

The highlight of the day will continue in partnership with the third place “Vous connaissez ma femme?”A0%BB%A0: an exhibition of drawings will be on display there throughout the month of July, with regular activities organized by the three partner associations. The week before, an activity for children will be held at a school in Laxou.

Price applies to the concert only. An option is available that includes the concert, a meal, and dessert. Click the “Reserve” button for detailed pricing.

The full program is available on the website.

L’événement Mini-Festival Le Chant d’à Côté Laxou a été mis à jour le 2026-06-21 par DESTINATION NANCY