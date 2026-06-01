Flayat

MINI-FESTOCH DE L’ESPACE

Café de l’Espace Flayat Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-26 19:00:00

fin : 2026-06-27 02:00:00

Date(s) :

2026-06-26

LE MINI FESTOCH DE L’ESPACE REVIENT !!!

Une édition qui va envoyer du lourd de lourd pour son grand retour sur 2 JOURS CONSÉCUTIFS de Fiesta !!

Au programme !

CONCERTS

SPECTACLE

ANIMATIONS

ATELIERS

JEUX

STANDS MAQUILLAGE MASSAGE

PETIT MARCHÉ DES ARTISANS

BBQ FOOD TRUCKS CAMPING

Et pleins d’autres surprises !!

Le MINI FESTOCH DANS L’ESPACE revient cette année sur le format extérieur ! Les festivités auront lieues sur la place du l’église à côté du Café ;) .

Café de l’Espace Flayat 23260 Creuse Nouvelle-Aquitaine prog.eaaf@gmail.com

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English : MINI-FESTOCH DE L’ESPACE

L’événement MINI-FESTOCH DE L’ESPACE Flayat a été mis à jour le 2026-06-02 par Marche et Combraille en Aquitaine