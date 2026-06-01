MINI-FESTOCH DE L’ESPACE Flayat
MINI-FESTOCH DE L’ESPACE Flayat vendredi 26 juin 2026.
Flayat
MINI-FESTOCH DE L’ESPACE
Café de l’Espace Flayat Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-26 19:00:00
fin : 2026-06-27 02:00:00
Date(s) :
2026-06-26
LE MINI FESTOCH DE L’ESPACE REVIENT !!!
Une édition qui va envoyer du lourd de lourd pour son grand retour sur 2 JOURS CONSÉCUTIFS de Fiesta !!
Au programme !
CONCERTS
SPECTACLE
ANIMATIONS
ATELIERS
JEUX
STANDS MAQUILLAGE MASSAGE
PETIT MARCHÉ DES ARTISANS
BBQ FOOD TRUCKS CAMPING
Et pleins d’autres surprises !!
Le MINI FESTOCH DANS L’ESPACE revient cette année sur le format extérieur ! Les festivités auront lieues sur la place du l’église à côté du Café ;) .
Café de l’Espace Flayat 23260 Creuse Nouvelle-Aquitaine prog.eaaf@gmail.com
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English : MINI-FESTOCH DE L’ESPACE
L’événement MINI-FESTOCH DE L’ESPACE Flayat a été mis à jour le 2026-06-02 par Marche et Combraille en Aquitaine