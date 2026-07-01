Mini jeux intervillage Salle d’activités Saint-Martin-en-Bresse

Informations pratiques

Saint-Martin-en-Bresse

Mini jeux intervillage

Salle d’activités 47 Rte de la Grande Rue Saint-Martin-en-Bresse Saône-et-Loire

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-23 10:00:00

fin : 2026-07-23 11:00:00

Date(s) :

2026-07-23

Mini jeux intervillage . Ouvert aux assistantes maternelles et familles. Inscription auprès de Sophie Menand au 06 25 98 13 34. .

Salle d’activités 47 Rte de la Grande Rue Saint-Martin-en-Bresse 71620 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 25 98 13 34

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English : Mini jeux intervillage

L’événement Mini jeux intervillage Saint-Martin-en-Bresse a été mis à jour le 2026-06-29 par VERDUN-SUR-LE-DOUBS │ OT Saône Doubs Bresse | Cat.III