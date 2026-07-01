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AGENDA · Saint-Martin-en-Bresse

Mini jeux intervillage Salle d’activités Saint-Martin-en-Bresse

jeudi 23 juillet 2026 · Salle d'activités · Saint-Martin-en-Bresse

Informations pratiques

Début
jeudi 23 juillet 2026
Fin
jeudi 23 juillet 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Salle d'activités
Adresse
47 Rte de la Grande Rue
Ville
71620 Saint-Martin-en-Bresse
Département
Saône-et-Loire
Tarif
0 0 0 Gratuit Gratuit

Saint-Martin-en-Bresse

Mini jeux intervillage

Salle d’activités 47 Rte de la Grande Rue Saint-Martin-en-Bresse Saône-et-Loire

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 10:00:00
fin : 2026-07-23 11:00:00

Date(s) :
2026-07-23

Mini jeux intervillage . Ouvert aux assistantes maternelles et familles. Inscription auprès de Sophie Menand au 06 25 98 13 34.   .

Salle d’activités 47 Rte de la Grande Rue Saint-Martin-en-Bresse 71620 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 25 98 13 34 

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English : Mini jeux intervillage

L’événement Mini jeux intervillage Saint-Martin-en-Bresse a été mis à jour le 2026-06-29 par VERDUN-SUR-LE-DOUBS │ OT Saône Doubs Bresse | Cat.III

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