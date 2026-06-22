Mini-rallye Découverte du vignoble Ammerschwihr
Mini-rallye Découverte du vignoble Ammerschwihr lundi 22 juin 2026.
Ammerschwihr
Mini-rallye Découverte du vignoble
8 rue du Lt Louis Mourier Ammerschwihr Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-06-22 14:10:00
fin : 2026-06-27 15:40:00
Date(s) :
2026-06-22 2026-07-06 2026-07-14 2026-07-20 2026-07-27 2026-08-01 2026-08-11 2026-08-18 2026-08-22 2026-08-24 2026-08-31 2026-09-14 2026-09-21 2026-09-28
Carnet de route en main, découvrez Ammerschwihr de manière ludique puis profitez d’une dégustation de vin au domaine.
Carnet de route à la main, vous partirez seul à la découverte des vignes et du patrimoine du village historique d’Ammerschwihr, grâce à un jeu de piste spécialement élaboré pour vous.
De retour au Domaine, nous aurons le plaisir de vous faire découvrir nos vins à travers une dégustation conviviale.
Adapté aux enfants.
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8 rue du Lt Louis Mourier Ammerschwihr 68770 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 78 23 07 info@domaine-adam.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
With roadmap in hand, discover Ammerschwihr in a fun way, then enjoy a wine tasting at the estate.
L’événement Mini-rallye Découverte du vignoble Ammerschwihr a été mis à jour le 2026-06-17 par Office de tourisme de la vallée de Kaysersberg
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