Ammerschwihr

Mini-rallye Découverte du vignoble

8 rue du Lt Louis Mourier Ammerschwihr Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-06-22 14:10:00

fin : 2026-06-27 15:40:00

Date(s) :

2026-06-22 2026-07-06 2026-07-14 2026-07-20 2026-07-27 2026-08-01 2026-08-11 2026-08-18 2026-08-22 2026-08-24 2026-08-31 2026-09-14 2026-09-21 2026-09-28

Carnet de route en main, découvrez Ammerschwihr de manière ludique puis profitez d’une dégustation de vin au domaine.

Carnet de route à la main, vous partirez seul à la découverte des vignes et du patrimoine du village historique d’Ammerschwihr, grâce à un jeu de piste spécialement élaboré pour vous.

De retour au Domaine, nous aurons le plaisir de vous faire découvrir nos vins à travers une dégustation conviviale.

Adapté aux enfants.

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8 rue du Lt Louis Mourier Ammerschwihr 68770 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 78 23 07 info@domaine-adam.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

With roadmap in hand, discover Ammerschwihr in a fun way, then enjoy a wine tasting at the estate.

L’événement Mini-rallye Découverte du vignoble Ammerschwihr a été mis à jour le 2026-06-17 par Office de tourisme de la vallée de Kaysersberg