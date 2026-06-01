Ammerschwihr

Soirée sénégalaise

2 rue de la Reconnaissance Ammerschwihr Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-06-27 19:30:00

fin : 2026-06-27 23:00:00

Date(s) :

2026-06-27

La soirée est composée d’un repas de spécialités sénégalaise, du spectacle des enfants et se termine par le concert de Bamba Guèye avec percussions.

Venez participer à cette soirée sénégalaise.

Au programme:

A partir de 19h30 repas sénégalais (uniquement sur réservation)

20h30 spectacle des élèves

Concert live avec Bamba Guèye et ses percussionnistes.

Les bénéfices sont destinés à des fournitures scolaires pour les écoliers du village de Ndigueul au Sénégal. .

2 rue de la Reconnaissance Ammerschwihr 68770 Haut-Rhin Grand Est +33 6 19 70 45 67 izabagy@neuf.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The evening features a meal of Senegalese specialties, a children’s show, and concludes with a concert by Bamba Gu%E8ye featuring percussion.

L’événement Soirée sénégalaise Ammerschwihr a été mis à jour le 2026-06-17 par Office de tourisme de la vallée de Kaysersberg