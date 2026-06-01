Soirée sénégalaise Ammerschwihr
Soirée sénégalaise Ammerschwihr samedi 27 juin 2026.
Ammerschwihr
Soirée sénégalaise
2 rue de la Reconnaissance Ammerschwihr Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-06-27 19:30:00
fin : 2026-06-27 23:00:00
Date(s) :
2026-06-27
La soirée est composée d’un repas de spécialités sénégalaise, du spectacle des enfants et se termine par le concert de Bamba Guèye avec percussions.
Venez participer à cette soirée sénégalaise.
Au programme:
A partir de 19h30 repas sénégalais (uniquement sur réservation)
20h30 spectacle des élèves
Concert live avec Bamba Guèye et ses percussionnistes.
Les bénéfices sont destinés à des fournitures scolaires pour les écoliers du village de Ndigueul au Sénégal. .
2 rue de la Reconnaissance Ammerschwihr 68770 Haut-Rhin Grand Est +33 6 19 70 45 67 izabagy@neuf.fr
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English :
The evening features a meal of Senegalese specialties, a children’s show, and concludes with a concert by Bamba Gu%E8ye featuring percussion.
L’événement Soirée sénégalaise Ammerschwihr a été mis à jour le 2026-06-17 par Office de tourisme de la vallée de Kaysersberg
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