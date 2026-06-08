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After Work du Kaefferkopf Ammerschwihr

After Work du Kaefferkopf Ammerschwihr jeudi 11 juin 2026.

Adresse : place du Rumerstahl

Ville : 68770 Ammerschwihr

Département : Haut-Rhin

Début : jeudi 11 juin 2026

Fin : vendredi 12 juin 2026

Heure de début : 17:00:00

Tarif : 0

Ammerschwihr

After Work du Kaefferkopf

place du Rumerstahl Ammerschwihr Haut-Rhin

Tarif : – – EUR
0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-06-11 17:00:00
fin : 2026-06-11 22:00:00

Date(s) :
2026-06-11 2026-06-25

After Work convivial au cœur des vignes d’Ammerschwihr, avec vins, planchettes et musique.
Le Syndicat Viticole d’Ammerschwihr organise ses premiers After Work du Kaefferkopf sur la place du Rumerstahl, au cœur des vignes.

Dans une ambiance conviviale, les visiteurs pourront déguster des vins du terroir, des cocktails, du jus de raisin, ainsi que des planchettes charcuterie-fromage, le tout accompagné d’une animation musicale. 0  .

place du Rumerstahl Ammerschwihr 68770 Haut-Rhin Grand Est +33 6 23 47 34 63  valerie@domaine-theo-meyer.fr

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English :

Convivial after-work in the heart of the Ammerschwihr vineyards, with wine, planks and music.

L’événement After Work du Kaefferkopf Ammerschwihr a été mis à jour le 2026-06-05 par Office de tourisme de la vallée de Kaysersberg

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