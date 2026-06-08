Promenade dans les vignes en véhicule électrique Ammerschwihr
Promenade dans les vignes en véhicule électrique Ammerschwihr lundi 8 juin 2026.
Ammerschwihr
Promenade dans les vignes en véhicule électrique
8 Rue du Lieutenant Louis Mourier Ammerschwihr Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-06-08 14:10:00
fin : 2026-08-14 15:40:00
Date(s) :
2026-06-08 2026-06-13 2026-06-17 2026-06-22 2026-07-06 2026-07-15 2026-07-20 2026-07-27 2026-08-01 2026-08-11 2026-08-18 2026-08-22 2026-08-24 2026-08-31 2026-09-14 2026-09-21 2026-09-28
Découvrez le vignoble autrement en voiturette électrique. Suivi d’une visite de cave.
Le Domaine Pierre Adam vous propose une promenade dans les vignes en voiture électrique avec chauffeur, à la découverte du vignoble d’Ammerschwihr, terre du Grand Cru Kaefferkopf (durée environ 45 minutes).
De retour au domaine, vous aurez l’opportunité de visiter la cave ainsi que de déguster leurs meilleurs crus (durée 45 minutes environ).
Pour des raisons de sécurité, les enfants en dessous de 2 ans ne sont pas admis dans les voiturettes.
5 personnes maximum par réservation. .
8 Rue du Lieutenant Louis Mourier Ammerschwihr 68770 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 78 23 07 info@domaine-adam.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Discover the vineyard in a different way with an electric cart. Followed by a cellar visit.
L’événement Promenade dans les vignes en véhicule électrique Ammerschwihr a été mis à jour le 2026-06-02 par Office de tourisme de la vallée de Kaysersberg
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