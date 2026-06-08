Apéro gourmand cinéphile au domaine Heitzmann Alphonse Ammerschwihr
Apéro gourmand cinéphile au domaine Heitzmann Alphonse Ammerschwihr vendredi 17 juillet 2026.
Ammerschwihr
Apéro gourmand cinéphile au domaine Heitzmann Alphonse
11 rue du tir Ammerschwihr Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-07-17 18:30:00
fin : 2026-07-17 21:00:00
Date(s) :
2026-07-17
Le temps d’une soirée conviviale régalez vous lors de la dégustations de 5 plats en accord avec les vins du domaine viticole accompagné de 5 affiches de films.
Le domaine Heitzmann fait sauter le bouchon afin vous proposer cet apéro gourmand sur le thème du cinéma.
Au menu: des accords mets-vins qui feront vibrer vos papilles, une visite de cave qui roule en barrique, et 5 affiches de films.
Une belle soirée conviviale en perspective.
Réservation avant le 11 juillet 2026. .
11 rue du tir Ammerschwihr 68770 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 47 18 50 contact@alphonse-heitzmann.fr
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English :
During this enjoyable evening, treat yourself to a five-course tasting menu paired with wines from the vineyard, accompanied by five movie posters.
L’événement Apéro gourmand cinéphile au domaine Heitzmann Alphonse Ammerschwihr a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de tourisme de la vallée de Kaysersberg
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