Ammerschwihr

Apéro gourmand cinéphile au domaine Heitzmann Alphonse

11 rue du tir Ammerschwihr Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-07-17 18:30:00

fin : 2026-07-17 21:00:00

Date(s) :

2026-07-17

Le temps d’une soirée conviviale régalez vous lors de la dégustations de 5 plats en accord avec les vins du domaine viticole accompagné de 5 affiches de films.

Le domaine Heitzmann fait sauter le bouchon afin vous proposer cet apéro gourmand sur le thème du cinéma.

Au menu: des accords mets-vins qui feront vibrer vos papilles, une visite de cave qui roule en barrique, et 5 affiches de films.

Une belle soirée conviviale en perspective.

Réservation avant le 11 juillet 2026. .

11 rue du tir Ammerschwihr 68770 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 47 18 50 contact@alphonse-heitzmann.fr

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English :

During this enjoyable evening, treat yourself to a five-course tasting menu paired with wines from the vineyard, accompanied by five movie posters.

L’événement Apéro gourmand cinéphile au domaine Heitzmann Alphonse Ammerschwihr a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de tourisme de la vallée de Kaysersberg