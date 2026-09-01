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AGENDA · Courtois-sur-Yonne

Mini rando avec Rando Pleine Nature Rue des Champs Rouges Courtois-sur-Yonne

jeudi 24 septembre 2026 · Rue des Champs Rouges · Courtois-sur-Yonne

Informations pratiques

Début
jeudi 24 septembre 2026
Fin
jeudi 24 septembre 2026
Heure de début
14:00:00
Lieu
Rue des Champs Rouges
Adresse
Parking
Ville
89100 Courtois-sur-Yonne
Département
Yonne
Tarif
1 1 1 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Courtois-sur-Yonne

Mini rando avec Rando Pleine Nature

Rue des Champs Rouges Parking Courtois-sur-Yonne Yonne

Tarif : 1 – 1 – 1 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-24 14:00:00
fin : 2026-09-24

Date(s) :
2026-09-24

Randonnée de 7,5 km avec un dénivelé positif cumulé de 130 m sans grande difficultés.   .

Rue des Champs Rouges Parking Courtois-sur-Yonne 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 7 61 93 52 65  randopleinenature@gmail.com

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English : Mini rando avec Rando Pleine Nature

L’événement Mini rando avec Rando Pleine Nature Courtois-sur-Yonne a été mis à jour le 2026-08-21 par OT Sens et Sénonais