Mini rando avec Rando Pleine Nature Rue des Champs Rouges Courtois-sur-Yonne
jeudi 24 septembre 2026 · Rue des Champs Rouges · Courtois-sur-Yonne
Informations pratiques
Courtois-sur-Yonne
Mini rando avec Rando Pleine Nature
Rue des Champs Rouges Parking Courtois-sur-Yonne Yonne
Tarif : 1 – 1 – 1 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-24 14:00:00
fin : 2026-09-24
Date(s) :
2026-09-24
Randonnée de 7,5 km avec un dénivelé positif cumulé de 130 m sans grande difficultés. .
Rue des Champs Rouges Parking Courtois-sur-Yonne 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 7 61 93 52 65 randopleinenature@gmail.com
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English : Mini rando avec Rando Pleine Nature
L’événement Mini rando avec Rando Pleine Nature Courtois-sur-Yonne a été mis à jour le 2026-08-21 par OT Sens et Sénonais