Mini rando avec Rando Pleine Nature Rue des Champs Rouges Courtois-sur-Yonne

Informations pratiques

Courtois-sur-Yonne

Mini rando avec Rando Pleine Nature

Rue des Champs Rouges Parking Courtois-sur-Yonne Yonne

Tarif : 1 – 1 – 1 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-24 14:00:00

fin : 2026-09-24

Date(s) :

2026-09-24

Randonnée de 7,5 km avec un dénivelé positif cumulé de 130 m sans grande difficultés. .

Rue des Champs Rouges Parking Courtois-sur-Yonne 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 7 61 93 52 65 randopleinenature@gmail.com

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English : Mini rando avec Rando Pleine Nature

L’événement Mini rando avec Rando Pleine Nature Courtois-sur-Yonne a été mis à jour le 2026-08-21 par OT Sens et Sénonais