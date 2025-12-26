Mini rando avec Rando Pleine Nature Gron

Mini rando avec Rando Pleine Nature

Place de la mairie Gron Yonne

Début : 2026-01-15 14:00:00

fin : 2026-01-15

2026-01-15

Circuit de 7km et un dénivelé positif de 85m. .

Place de la mairie Gron 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 7 61 93 52 65 randopleinenature@gmail.com

