Mini rando avec Rando Pleine Nature Gron
Mini rando avec Rando Pleine Nature Gron jeudi 15 janvier 2026.
Mini rando avec Rando Pleine Nature
Place de la mairie Gron Yonne
Tarif : 1 – 1 – 1 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-15 14:00:00
fin : 2026-01-15
Date(s) :
2026-01-15
Circuit de 7km et un dénivelé positif de 85m. .
Place de la mairie Gron 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 7 61 93 52 65 randopleinenature@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Mini rando avec Rando Pleine Nature
L’événement Mini rando avec Rando Pleine Nature Gron a été mis à jour le 2025-12-26 par OT Sens et Sénonais