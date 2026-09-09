Mini rando des meuniers et meunières du moulin, Mairie de La Vacquerie et Saint-Martin de Castries, La Vacquerie-et-Saint-Martin-de-Castries

Informations pratiques

Mini rando des meuniers et meunières du moulin Samedi 19 septembre, 14h30 Mairie de La Vacquerie et Saint-Martin de Castries Hérault

Chaussures fermées, chapeau si besoin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00

Petite randonnée de 1,5km au total.

Vous pourrez enfiler les blouses de meuniers et meunières, de toutes tailles. Nous prendrons la rue St Guilhem puis le chemin de St Martin, réouvert cette année par le groupe patrimoine du village. Au moulin, une petite exposition,ainsi que des interventions orales vous parleront du moulin à vent, et des moulins du plateau.

Sur une planchette représentant votre âne, vous transporterez de la farine du moulin au four, en redescendant tous ensemble vers le village.

Une farandole festive et enfarinée s’en suivra !

Ce petit parcours aura fait revivre trois patrimoines oubliés : un chemin attenant au village, un moulin et son histoire, un rituel autour du métier de meunier.

La confection des blouses, la réouverture et débroussaillage du chemin de saint Martin, la collecte des informations et citations sur le moulin ont été réalisées par le groupe patrimoine de la bibliothèque municipale de la commune, et l’association les Boulégaïres.

Mairie de La Vacquerie et Saint-Martin de Castries 39 grand’rue, 34520 La Vacquerie et Saint-Martin de Castries La Vacquerie-et-Saint-Martin-de-Castries 34520 Hérault Occitanie 06 18 27 35 28 Parking à l’esplanade des tilleuls, à 30 m de la mairie.

Petite randonnée de 1,5km au total.

©Annie Courville