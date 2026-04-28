Mini rando en forêt de Saint-Maurice Site abbatial de Saint-Maurice Clohars-Carnoët

Clohars-Carnoët

Mini rando en forêt de Saint-Maurice

Site abbatial de Saint-Maurice 81 Route de Lorient Clohars-Carnoët Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-11 09:00:00

fin : 2026-08-11 11:30:00

Date(s) :

2026-08-11

Pour les lève-tôt ! Une mini-rando dans la forêt de Saint-Maurice, à travers les bois, hors des sentiers. Pour mieux comprendre la vie de la forêt on relève un piège photo pour découvrir la faune présente. Une bonne paire de chaussures est nécessaire, le terrain est accidenté.

À partir de 8 ans.

Sur réservation. .

Site abbatial de Saint-Maurice 81 Route de Lorient Clohars-Carnoët 29360 Finistère Bretagne +33 2 98 71 65 51

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English : Mini rando en forêt de Saint-Maurice

L’événement Mini rando en forêt de Saint-Maurice Clohars-Carnoët a été mis à jour le 2026-04-28 par OT QUIMPERLE LES RIAS