Mini rando en forêt de Saint-Maurice Site abbatial de Saint-Maurice Clohars-Carnoët
Mini rando en forêt de Saint-Maurice Site abbatial de Saint-Maurice Clohars-Carnoët mardi 11 août 2026.
Clohars-Carnoët
Mini rando en forêt de Saint-Maurice
Site abbatial de Saint-Maurice 81 Route de Lorient Clohars-Carnoët Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-11 09:00:00
fin : 2026-08-11 11:30:00
Date(s) :
2026-08-11
Pour les lève-tôt ! Une mini-rando dans la forêt de Saint-Maurice, à travers les bois, hors des sentiers. Pour mieux comprendre la vie de la forêt on relève un piège photo pour découvrir la faune présente. Une bonne paire de chaussures est nécessaire, le terrain est accidenté.
À partir de 8 ans.
Sur réservation. .
Site abbatial de Saint-Maurice 81 Route de Lorient Clohars-Carnoët 29360 Finistère Bretagne +33 2 98 71 65 51
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English : Mini rando en forêt de Saint-Maurice
L’événement Mini rando en forêt de Saint-Maurice Clohars-Carnoët a été mis à jour le 2026-04-28 par OT QUIMPERLE LES RIAS
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