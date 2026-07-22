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Mini séance portrait La Mauvaise Herbe Eymet

samedi 1 août 2026 · La Mauvaise Herbe · Eymet

Mini séance portrait La Mauvaise Herbe Eymet

Informations pratiques

Début
samedi 1 août 2026
Fin
samedi 1 août 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
La Mauvaise Herbe
Adresse
17 Rue du Temple
Ville
24500 Eymet
Département
Dordogne
Tarif

Eymet

Mini séance portrait

La Mauvaise Herbe 17 Rue du Temple Eymet Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 10:00:00
fin : 2026-08-01 18:00:00

Date(s) :
2026-08-01

C’est vous les stars !!

Mais quelle bonne idée ! La photographe Marie Seillery vous offre une séance photo en prenant La Mauvaise Herbe pour décor !

Le principe est très simple
– réservez votre créneau horaire (entre 10h et 18h) auprès de Marie au 07 82 32 17 26
– venez à la librairie pour une séance en solo ou en duo
– souriez, grimacez, crânez pour un portrait avec votre livre coup de cœur et un autre portrait sans livre !

Marie a la gentillesse de proposer cette séance gratuitement, et si vous voulez commander un tirage c’est possible à partir de 10€.   .

La Mauvaise Herbe 17 Rue du Temple Eymet 24500 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 73 99 39  lamauvaiseherbe.lib@protonmail.com

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English : Mini séance portrait

L’événement Mini séance portrait Eymet a été mis à jour le 2026-07-17 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides

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