Mini séance portrait La Mauvaise Herbe Eymet
samedi 1 août 2026 · La Mauvaise Herbe · Eymet
Informations pratiques
Eymet
Mini séance portrait
La Mauvaise Herbe 17 Rue du Temple Eymet Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 10:00:00
fin : 2026-08-01 18:00:00
Date(s) :
2026-08-01
C’est vous les stars !!
Mais quelle bonne idée ! La photographe Marie Seillery vous offre une séance photo en prenant La Mauvaise Herbe pour décor !
Le principe est très simple
– réservez votre créneau horaire (entre 10h et 18h) auprès de Marie au 07 82 32 17 26
– venez à la librairie pour une séance en solo ou en duo
– souriez, grimacez, crânez pour un portrait avec votre livre coup de cœur et un autre portrait sans livre !
Marie a la gentillesse de proposer cette séance gratuitement, et si vous voulez commander un tirage c’est possible à partir de 10€. .
La Mauvaise Herbe 17 Rue du Temple Eymet 24500 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 73 99 39 lamauvaiseherbe.lib@protonmail.com
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English : Mini séance portrait
L’événement Mini séance portrait Eymet a été mis à jour le 2026-07-17 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides
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