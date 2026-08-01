Mini-séances photo en Suisse Normande ! La Pommeraye
jeudi 20 août 2026 · La Pommeraye
Informations pratiques
La Pommeraye
Mini-séances photo en Suisse Normande !
Château Ganne La Pommeraye Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-20
fin : 2026-08-20
Date(s) :
2026-08-20
Mini-séances photo en Suisse Normande !
Envie de repartir avec un joli souvenir de vos vacances en Suisse Normande ?
L’Oiseau photographe vous propose des mini-séances photo en extérieur dans des sites emblématiques du territoire. En famille, en couple ou entre amis, profitez d’un moment convivial et laissez-vous photographier dans un cadre naturel et patrimonial exceptionnel.
Chaque séance dure 15 minutes et comprend
1 photo numérique
1 tirage papier 20 × 30 cm
Tarif 40 €
Photo numérique supplémentaire 20 € .
Château Ganne La Pommeraye 14690 Calvados Normandie +33 6 81 62 07 48
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English : Mini-séances photo en Suisse Normande !
Mini photo shoots in Swiss Normandy!
L’événement Mini-séances photo en Suisse Normande ! La Pommeraye a été mis à jour le 2026-08-01 par OT Suisse Normande
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