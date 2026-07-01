Spectacle « La fée parapluie », Centre culturel La girauderie, La Pommeraye

Informations pratiques

Spectacle « La fée parapluie » Samedi 3 octobre, 10h00 Centre culturel La girauderie Maine-et-Loire

Enfants de 2 à 6 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T10:00:00+02:00 – 2026-10-03T11:00:00+02:00

Fin : 2026-10-03T10:00:00+02:00 – 2026-10-03T11:00:00+02:00

Dans cette création originale, la fée parapluie éveille les enfants au temps qui passe à travers des situations et jeux qu’ils connaissent bien : beauté des fleurs au Printemps, sieste et chaleur en Été, sauts dans les flaques à l’Automne, neige et bougies en Hiver.

Clémence Roy s’inspire de contes traditionnels et de chansons bien connues des enfants pour produire un spectacle plein d’inventivité.

Centre culturel La girauderie 16 Rue de la Girauderie, 49620 Mauges-sur-Loire La Pommeraye 49620 Maine-et-Loire Pays de la Loire https://mediatheques-mauges-sur-loire.c3rb.org/ [{« type »: « email », « value »: « bibliotheques@mauges-sur-loire.fr »}]

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