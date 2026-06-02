Mini-stage algues de l’estran à l’assiette Kerlouan

Kerlouan

Mini-stage algues de l’estran à l’assiette

Site de Meneham Kerlouan Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-30

fin : 2026-07-30

Date(s) :

2026-07-30

Immersion iodée et gourmande à Meneham

4 heures les pieds dans l’eau et les mains en cuisine pour découvrir les algues bretonnes, les récolter, les cuisiner… et les déguster.

Et si votre prochain apéritif commençait les pieds dans l’eau ?

Vivez une aventure immersive sur l’estran de Meneham avec Nadia Chichiarelli, récoltante professionnelle d’algues animée par une passion profonde pour le littoral et ses trésors vivants. Explorez un littoral riche et vivant, identifiez les algues rouges, vertes et brunes, et découvrez leurs usages culinaires, leurs bienfaits et leur rôle écologique essentiel.

Au fil de la balade, Nadia vous initie aux bonnes pratiques de récolte observez, touchez, sentez et goûtez les algues fraîches directement sur le rocher, apprenez à prélever en quantités raisonnables et à préserver ce milieu fragile. Au détour des mares et des rochers, vous croiserez également quelques habitants fascinants de l’estran coquillages, crustacés, petits poissons et autres curiosités marines révélant toute la richesse de la faune du littoral breton.

Mais l’expérience ne s’arrête pas là…

Après l’exploration de l’estran, place au plaisir gourmand à vos tabliers ! Dans une ambiance conviviale et participative, transformez vos découvertes en recettes simples et créatives à base d’algues fraîches et d’algues en paillettes. Tartinables marins, pesto iodé, beurre aux algues et préparations apéritives prolongent cette immersion sensorielle au cœur des saveurs marines.

La dégustation met également à l’honneur plusieurs producteurs et artisans bretons présents à Meneham le tartare d’algues de Blaz Ar Mor, le tsukudani de Bord à Bord, les paillettes d’algues de culture de France Haliotis, servies sur le délicieux pain du Fournil de La Butte, accompagnés d’une limonade artisanale de Madame Pik Pik.

✨ Bonus gourmand repartez avec votre pot de création culinaire aux algues pour épater vos prochains invités !

Une expérience joyeuse, pédagogique, sensorielle et savoureuse, pensée pour petits et grands dès 6 ans.

Débutants et initiés bienvenus.

INFOS PRATIQUES

> Rendez-vous devant le Musée Ti Salou (toit en chaume)

> Pour tout public dès 6 ans familles bienvenues

> Visite possible en français, anglais, italien et espagnol

> Prévoir des chaussures résistantes à l’eau, ou des bottes, coupe-vent, chapeau, protection solaire et gourde. Par beau temps maillot et sandales solides ! Appareil photo recommandé.

Réservations www.estranordinaire.com réservation possible toute l’année pour les groupes .

Site de Meneham Kerlouan 29890 Finistère Bretagne +33 6 95 50 40 01

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English :

L’événement Mini-stage algues de l’estran à l’assiette Kerlouan a été mis à jour le 2026-06-02 par Tourisme Côte des Légendes Nord Bretagne