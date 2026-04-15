Mini-stage Collage, à la Micro-Folie Espace culturel Laaps’Art Montardon

Montardon

Mini-stage Collage, à la Micro-Folie

Espace culturel Laaps’Art 2 Chemin Penouilh Montardon Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24 10:00:00

fin : 2026-07-24 12:00:00

Date(s) :

2026-07-24

Cet été, prenez le temps de créer. Une demi journée pour découvrir une technique artistique, expérimenter, essayer, recommencer et repartir avec sa création.

Chaque mini-stage est consacré à un projet différent, inspiré par l’univers de la mer et des

voyages.

Créez un grand paysage marin en papiers déchirés vagues, bateaux, falaises et horizons

prendront forme morceau par morceau. .

Espace culturel Laaps’Art 2 Chemin Penouilh Montardon 64121 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 81 79 93 83 culture@montardon.org

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English : Mini-stage Collage, à la Micro-Folie

L’événement Mini-stage Collage, à la Micro-Folie Montardon a été mis à jour le 2026-06-26 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran