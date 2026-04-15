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Mini-stage Collage, à la Micro-Folie Espace culturel Laaps’Art Montardon

Mini-stage Collage, à la Micro-Folie Espace culturel Laaps’Art Montardon

Mini-stage Collage, à la Micro-Folie Espace culturel Laaps’Art Montardon vendredi 24 juillet 2026.

Lieu
Espace culturel Laaps'Art
Adresse
2 Chemin Penouilh
Ville
64121 Montardon
Département
Pyrénées-Atlantiques
Début
vendredi 24 juillet 2026
Fin
vendredi 24 juillet 2026
Heure de début
10:00:00
Tarif
3 3 3 Tarif de base plein tarif

Montardon

Mini-stage Collage, à la Micro-Folie

Espace culturel Laaps’Art 2 Chemin Penouilh Montardon Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 10:00:00
fin : 2026-07-24 12:00:00

Date(s) :
2026-07-24

Cet été, prenez le temps de créer. Une demi journée pour découvrir une technique artistique, expérimenter, essayer, recommencer et repartir avec sa création.
Chaque mini-stage est consacré à un projet différent, inspiré par l’univers de la mer et des
voyages.
Créez un grand paysage marin en papiers déchirés vagues, bateaux, falaises et horizons
prendront forme morceau par morceau.   .

Espace culturel Laaps’Art 2 Chemin Penouilh Montardon 64121 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 81 79 93 83  culture@montardon.org

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English : Mini-stage Collage, à la Micro-Folie

L’événement Mini-stage Collage, à la Micro-Folie Montardon a été mis à jour le 2026-06-26 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran

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