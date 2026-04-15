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Visite libre et bain sonore, à la Micro-Folie Espace culturel Laaps’Art Montardon

Visite libre et bain sonore, à la Micro-Folie Espace culturel Laaps’Art Montardon

Visite libre et bain sonore, à la Micro-Folie Espace culturel Laaps’Art Montardon samedi 25 juillet 2026.

Lieu
Espace culturel Laaps'Art
Adresse
2 Chemin Penouilh
Ville
64121 Montardon
Département
Pyrénées-Atlantiques
Début
samedi 25 juillet 2026
Fin
samedi 25 juillet 2026
Heure de début
09:30:00
Tarif
15 15 15 Tarif de base plein tarif

Montardon

Visite libre et bain sonore, à la Micro-Folie

Espace culturel Laaps’Art 2 Chemin Penouilh Montardon Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 09:30:00
fin : 2026-07-25 12:00:00

Date(s) :
2026-07-25

9h30/11h visite libre du musée numérique sur l’exposition En bord de mer , réalité virtuelle et jeux en accès libre.
11h/12h ondes sonores L’Albizia. Bols tibétains, cristal, gong. 1h de relaxation sonore
pour ralentir et relâcher. Chacun vit la séance à sa manière et repart généralement plus léger. Prévoir une tenue confortable et apporter son tapis et coussin (sur réservations).   .

Espace culturel Laaps’Art 2 Chemin Penouilh Montardon 64121 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 60 24 43 15  culture@montardon.org

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English : Visite libre et bain sonore, à la Micro-Folie

L’événement Visite libre et bain sonore, à la Micro-Folie Montardon a été mis à jour le 2026-06-25 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran

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