Visite libre et bain sonore, à la Micro-Folie Espace culturel Laaps’Art Montardon samedi 25 juillet 2026.

Montardon

Visite libre et bain sonore, à la Micro-Folie

Espace culturel Laaps’Art 2 Chemin Penouilh Montardon Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25 09:30:00

fin : 2026-07-25 12:00:00

Date(s) :

2026-07-25

9h30/11h visite libre du musée numérique sur l’exposition En bord de mer , réalité virtuelle et jeux en accès libre.

11h/12h ondes sonores L’Albizia. Bols tibétains, cristal, gong. 1h de relaxation sonore

pour ralentir et relâcher. Chacun vit la séance à sa manière et repart généralement plus léger. Prévoir une tenue confortable et apporter son tapis et coussin (sur réservations). .

Espace culturel Laaps’Art 2 Chemin Penouilh Montardon 64121 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 60 24 43 15 culture@montardon.org

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English : Visite libre et bain sonore, à la Micro-Folie

L’événement Visite libre et bain sonore, à la Micro-Folie Montardon a été mis à jour le 2026-06-25 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran