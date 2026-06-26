Mini stage d’été arts plastiques Place du Barry Pontacq
Mini stage d’été arts plastiques Place du Barry Pontacq jeudi 9 juillet 2026.
Pontacq
Mini stage d’été arts plastiques
Place du Barry Fabrique et Compagnie Pontacq Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 50 – 50 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 14:00:00
fin : 2026-07-10 16:30:00
Date(s) :
2026-07-09
Deux après-midis animés par Virginie pour apprendre à laisser libre cours à la création et à l’imaginaire techniques mixtes basées sur les couleurs, matières, formes… Matériel et goûter fournis. Prévoir tablier, ou vêtements adaptés. Ado et enfant 7+. .
Place du Barry Fabrique et Compagnie Pontacq 64530 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine fabriqueetcompagnie@gmail.com
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English : Mini stage d’été arts plastiques
L’événement Mini stage d’été arts plastiques Pontacq a été mis à jour le 2026-06-26 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran
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