Mini stage d’été arts plastiques Place du Barry Pontacq

Pontacq

Mini stage d’été arts plastiques

Place du Barry Fabrique et Compagnie Pontacq Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 50 – 50 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-09 14:00:00

fin : 2026-07-10 16:30:00

Date(s) :

2026-07-09

Deux après-midis animés par Virginie pour apprendre à laisser libre cours à la création et à l’imaginaire techniques mixtes basées sur les couleurs, matières, formes… Matériel et goûter fournis. Prévoir tablier, ou vêtements adaptés. Ado et enfant 7+. .

Place du Barry Fabrique et Compagnie Pontacq 64530 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine fabriqueetcompagnie@gmail.com

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English : Mini stage d’été arts plastiques

L’événement Mini stage d’été arts plastiques Pontacq a été mis à jour le 2026-06-26 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran