Mini Tour Creusois

Avenue du Gén de Gaulle Bénévent-l’Abbaye Creuse

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-26

fin : 2026-04-26

Date(s) :

2026-04-26

Le Mini Tour Creusois fait étape à Bénévent-l’Abbaye pour sa 2ᵉ manche ! Après un début de challenge déjà intense, les jeunes coureurs reviennent avec l’envie de se dépasser et de marquer des points précieux au classement général.

Sur un circuit mêlant technicité et plaisir, les catégories U11 à U17 et U19 féminines offriront un beau spectacle, dans un cadre exceptionnel au cœur de la Creuse.

Une journée placée sous le signe du sport, du partage et de la convivialité.

Venez encourager la relève du cyclisme ! .

Avenue du Gén de Gaulle Bénévent-l’Abbaye 23210 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 15 77 24 escbg23@gmail.com

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English : Mini Tour Creusois

L’événement Mini Tour Creusois Bénévent-l’Abbaye a été mis à jour le 2026-03-26 par OT Monts et Rivières Ouest Creuse