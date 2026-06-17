Mini tournoi Switch Médiathèque Agon-Coutainville

Agon-Coutainville

Mini tournoi Switch

Médiathèque 3 Avenue du Président Roosevelt Agon-Coutainville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-28 10:00:00

fin : 2026-08-28 12:00:00

Date(s) :

2026-08-28

Mini tournoi de Switch à la bibliothèque. Dès 6 ans. Inscription obligatoire. .

Médiathèque 3 Avenue du Président Roosevelt Agon-Coutainville 50230 Manche Normandie +33 2 33 47 30 77

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English : Mini tournoi Switch

L’événement Mini tournoi Switch Agon-Coutainville a été mis à jour le 2026-06-17 par Coutances Tourisme