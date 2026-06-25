Réveil musculaire sur la plage Plage du passous Agon-Coutainville
Réveil musculaire sur la plage Plage du passous Agon-Coutainville jeudi 6 août 2026.
Agon-Coutainville
Réveil musculaire sur la plage
Plage du passous Avenue du Passous Agon-Coutainville Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-06 10:00:00
fin : 2026-08-06 11:00:00
Date(s) :
2026-08-06
Réveil musculaire gymnastique et détente musculaire sur la plage du Passous à Agon-Coutainville.
Repli au gymnase Pierre Charton en cas de pluie.
Accessible à tous niveaux. Sans inscription. .
Plage du passous Avenue du Passous Agon-Coutainville 50230 Manche Normandie
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English : Réveil musculaire sur la plage
L’événement Réveil musculaire sur la plage Agon-Coutainville a été mis à jour le 2026-06-25 par Coutances Tourisme
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