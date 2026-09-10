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Mini visite de l’exposition Plants and people Musée d’arts de Nantes Nantes

dimanche 4 octobre 2026 · Musée d'arts de Nantes · Nantes

Mini visite de l’exposition Plants and people Musée d’arts de Nantes Nantes

Informations pratiques

Début
dimanche 4 octobre 2026
Fin
dimanche 4 octobre 2026
Heure de début
16:00
Lieu
Musée d'arts de Nantes
Adresse
10 Rue Georges Clemenceau
Ville
44000 Nantes
Département
Loire-Atlantique
Tarif
Inscription 30 minutes avant à l’accueil-billetterie du musée

Date et horaire de début et de fin : 2026-10-04 16:00 – 16:30
Gratuit : oui Inscription 30 minutes avant à l’accueil-billetterie du musée Tout public 

Accompagné d’une médiatrice du musée, venez découvrir l’exposition Plants and People qui met en regard des œuvres historiques et contemporaines — photographies, dessins, sculptures, peintures — explorant la place du vivant dans notre rapport au monde.Une exposition en collaboration avec le Frac des Pays de la Loire. Durée : 30mn

Musée d’arts de Nantes Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000
02 51 17 45 00 https://museedartsdenantes.nantesmetropole.fr/home.html


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