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Mini visite de l’exposition Plants and people, Musée d’arts de Nantes, Nantes

dimanche 4 octobre 2026 · Musée d'arts de Nantes · Nantes

Mini visite de l’exposition Plants and people, Musée d’arts de Nantes, Nantes

Informations pratiques

Début
dimanche 4 octobre 2026
Fin
dimanche 4 octobre 2026
Lieu
Musée d'arts de Nantes
Adresse
10 Rue Georges Clemenceau, Nantes
Ville
44000 Nantes
Département
Loire-Atlantique
Tarif
Inscription 30 minutes avant à l’accueil-billetterie du musée

Mini visite de l’exposition Plants and people Dimanche 4 octobre, 11h30, 15h00, 16h00 Musée d’arts de Nantes Loire-Atlantique

Inscription 30 minutes avant à l’accueil-billetterie du musée

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-04T11:30:00+02:00 – 2026-10-04T12:00:00+02:00
Fin : 2026-10-04T16:00:00+02:00 – 2026-10-04T16:30:00+02:00

Accompagné d’une médiatrice du musée, venez découvrir l’exposition Plants and People qui met en regard des œuvres historiques et contemporaines — photographies, dessins, sculptures, peintures — explorant la place du vivant dans notre rapport au monde.
Une exposition en collaboration avec le Frac des Pays de la Loire.

Durée : 30mn

Musée d’arts de Nantes 10 Rue Georges Clemenceau, Nantes Nantes 44000 Malakoff – Saint-Donatien Loire-Atlantique Pays de la Loire https://museedartsdenantes.nantesmetropole.fr/
Une mini visite de 30mn top chrono ! art contemporain

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