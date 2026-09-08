Mini visite de l’exposition Plants and people, Musée d’arts de Nantes, Nantes

Informations pratiques

Mini visite de l’exposition Plants and people Dimanche 4 octobre, 11h30, 15h00, 16h00 Musée d’arts de Nantes Loire-Atlantique

Inscription 30 minutes avant à l’accueil-billetterie du musée

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-04T11:30:00+02:00 – 2026-10-04T12:00:00+02:00

Fin : 2026-10-04T16:00:00+02:00 – 2026-10-04T16:30:00+02:00

Accompagné d’une médiatrice du musée, venez découvrir l’exposition Plants and People qui met en regard des œuvres historiques et contemporaines — photographies, dessins, sculptures, peintures — explorant la place du vivant dans notre rapport au monde.

Une exposition en collaboration avec le Frac des Pays de la Loire.

Durée : 30mn

Musée d’arts de Nantes 10 Rue Georges Clemenceau, Nantes Nantes 44000 Malakoff – Saint-Donatien Loire-Atlantique Pays de la Loire https://museedartsdenantes.nantesmetropole.fr/

Une mini visite de 30mn top chrono ! art contemporain