Mini visite de l’exposition Plants and people, Musée d’arts de Nantes, Nantes
dimanche 4 octobre 2026 · Musée d'arts de Nantes · Nantes
Informations pratiques
Mini visite de l’exposition Plants and people Dimanche 4 octobre, 11h30, 15h00, 16h00 Musée d’arts de Nantes Loire-Atlantique
Inscription 30 minutes avant à l’accueil-billetterie du musée
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-04T11:30:00+02:00 – 2026-10-04T12:00:00+02:00
Fin : 2026-10-04T16:00:00+02:00 – 2026-10-04T16:30:00+02:00
Accompagné d’une médiatrice du musée, venez découvrir l’exposition Plants and People qui met en regard des œuvres historiques et contemporaines — photographies, dessins, sculptures, peintures — explorant la place du vivant dans notre rapport au monde.
Une exposition en collaboration avec le Frac des Pays de la Loire.
Durée : 30mn
Musée d’arts de Nantes 10 Rue Georges Clemenceau, Nantes Nantes 44000 Malakoff – Saint-Donatien Loire-Atlantique Pays de la Loire https://museedartsdenantes.nantesmetropole.fr/
Une mini visite de 30mn top chrono ! art contemporain
À voir aussi à Nantes (Loire-Atlantique)
- Tiens ! y’a un des pots de départ de Gaston !!, Station Bottière, Nantes 8 septembre 2026
- Les mardis couture créative, Le 20 mille, Nantes 8 septembre 2026
- Façonne ta coupelle : Atelier de modelage en argile autodurcissante Le 20 mille Nantes 9 septembre 2026
- Les lectures Nature Parc du Grand Blottereau Nantes 9 septembre 2026
- Inventaire participatif de limaces et d’escargots Parc du Grand Blottereau Nantes 9 septembre 2026