Mini visite de NEURONE MIROIR d’Eva Taulois, Musée d’arts de Nantes, Nantes

Informations pratiques

Mini visite de NEURONE MIROIR d’Eva Taulois Jeudi 8 octobre, 19h30, 20h15 Musée d’arts de Nantes Loire-Atlantique

Inscription 30 minutes avant à l’accueil-billetterie du musée

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-08T19:30:00+02:00 – 2026-10-08T20:00:00+02:00

Fin : 2026-10-08T20:15:00+02:00 – 2026-10-08T20:45:00+02:00

Accompagné d’une médiatrice du musée, venez découvrir l’installation d’Eva Taulois sur le parvis et dans les salles 6 et 7 du musée.

Durée : 30mn

Musée d’arts de Nantes 10 Rue Georges Clemenceau, Nantes Nantes 44000 Malakoff – Saint-Donatien Loire-Atlantique Pays de la Loire https://museedartsdenantes.nantesmetropole.fr/

Une mini visite de 30mn top chrono ! art contemporain