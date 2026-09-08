Mini visite de NEURONE MIROIR d’Eva Taulois, Musée d’arts de Nantes, Nantes
jeudi 8 octobre 2026 · Musée d'arts de Nantes · Nantes
Informations pratiques
Mini visite de NEURONE MIROIR d’Eva Taulois Jeudi 8 octobre, 19h30, 20h15 Musée d’arts de Nantes Loire-Atlantique
Inscription 30 minutes avant à l’accueil-billetterie du musée
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-08T19:30:00+02:00 – 2026-10-08T20:00:00+02:00
Fin : 2026-10-08T20:15:00+02:00 – 2026-10-08T20:45:00+02:00
Accompagné d’une médiatrice du musée, venez découvrir l’installation d’Eva Taulois sur le parvis et dans les salles 6 et 7 du musée.
Durée : 30mn
Musée d’arts de Nantes 10 Rue Georges Clemenceau, Nantes Nantes 44000 Malakoff – Saint-Donatien Loire-Atlantique Pays de la Loire https://museedartsdenantes.nantesmetropole.fr/
Une mini visite de 30mn top chrono ! art contemporain
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