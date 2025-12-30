MINUIT THEATRE A L’OUEST Auray

MINUIT Début : 2026-11-12 à 20:30. Tarif : – euros.

Vous avez aimé BurlesK et le BurlesK Show ? Laissez-vous envoûter par Minuit !Les Demoiselles du K-barré sont prêtes à dévoiler leur nouvelle création !Entre effeuillage ensorcelants, performances percutantes et humour affûté, les artistes vous entraînent dans un furieux cirque aussi drôle que déroutant. Elles dansent avec les peurs, brillent dans leurs contradictions, rient de nos démons… En bref, elles réenchantent le sombre pour en faire un feu d’artifice. Parce qu’à minuit : tout peut arriver !Coup de cœur de la Provence au Festival Off d’Avignon avec BurlesK depuis 2022, Nomination aux Cyranos – catégorie meilleur spectacle musical en 2022, Prix “Queen of Burlesque” à Barcelone en 2021Avec : Les Demoiselles du K-barréEcrit et mis en scène par Pauline UZANA partir de : 12 ansDurée : 1h20

THEATRE A L’OUEST 8 RUE LEVENANT 56400 Auray 56