Mios en Fête festival pop rock Allee de la plage Mios

Informations pratiques

Mios

Mios en Fête festival pop rock

Allee de la plage Allée de la Plage Mios Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24 18:00:00

fin : 2026-07-26 01:00:00

Date(s) :

2026-07-24

Le festival pop rock Mios en fête est de retour les 24, 25 et 26 juillet 2026, et pour son 31ème anniversaire, retrouvez en tête d’affiche le talentueux Ben l’Oncle Soul, mais également de nombreux artistes et groupes surmotivés et 100% pop rock !

Sur place, venez déambuler en famille ou entre amis dans les allées du marché de nuit artisanal et ses 50 exposants.

Côté Restauration

Toujours nos fameux burgers, mais aussi des hot-dog, kebab, croque monsieur…

Pour les gourmands, des crêpes, gaufres, glaces et granités seront de la partie.

Vous pourrez également profiter du stand La Marinière avec ses moules-frites mais aussi du traditionnel menu Le Grilladin avec ses salades landaises, faux-filet ou confit de canard, frites et gâteau basque.

Et pour finir en beauté, le feu d’artifice fera son grand retour sur le festival à 23h30 le dimanche ! .

Allee de la plage Allée de la Plage Mios 33380 Gironde Nouvelle-Aquitaine

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English : Mios en Fête festival pop rock

L’événement Mios en Fête festival pop rock Mios a été mis à jour le 2026-07-08 par OT Coeur Bassin